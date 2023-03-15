فرقة العمل المشتركة IMX23 بقيادة المملكة تفجر لغم عائم في الخليج العربي

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قامت فرقة العمل المشتركة IMX23 للإجراءات المضادة للألغام والتي تقودها المملكة بـ”محاكاة” تفجير لغم عائم في مياه الخليج العربي يوم أمس الثلاثاء 14 مارس.

الجدير بالذكر أن إن فرقة العمل التي تقودها المملكة العربية السعودية هي واحدة من أربع فرق يقودها شركاء إقليميون، وتعمل الفرقة على التدرب على مكافحة الألغام البحرية بالأنظمة المسيرة، وأساليب البحث والإنقاذ البحري.

كما تعمل على تطوير التدريب الطبي، وعمليات الإخلاء الطبي الميداني عن طريق البحر، وتبادل الخبرات في قيادة الزوارق الحديثة والزوارق المسيرة وتدريب فرق تفتيش السفن (VBSS).