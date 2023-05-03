فرق الالتزام بصحة الجوف تنفذ 2600 جولة رقابية خلال الربع الأول من 2023

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نفذت فرق الالتزام بالشؤون الصحية بمنطقة الجوف 2600 زيارة، أسفرت عن تحرير 1710 مخالفات خلال الربع الأول من العام 2023م.

وأوضحت صحة الجوف أن الجولات الرقابية جاءت لمراقبة قياس مدى توفر الأدوية وبلغ عددها 976 زيارة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في القطاع العام والخاص وبلغ عددها 646 زيارة، ومراقبة المختبرات وبلغ عددها 60 زيارة وتسجيل التطعيمات في السجل الوطني للتطعيمات وبلغ عددها 317 زيارة، ومخالفات الغش التجاري وبلغ عددها 151 زيارة، وكتابة الاسم العلمي في الوصفات الطبية وبلغ عددها 217 زيارة، ونظام رصد للصيدليات غير الملتزمة بالنظام وبلغ عددها 45 زيارة، والزيارات الرقابية الاعتيادية 225 زيارة.

وأشارت إلى تفعيل حملات وزارة الصحة الرقابية، حيث تم تفعيل حملة تجاوز التخصص في طب العيون واستهدفت 7 منشآت، وحملة ممارسة الرعاية المنزلية واستهدفت 8 منشآت.

وبينت صحة المنطقة أن فرقها واصلت جولاتها الدورية للرقابة على القطاع الخاص والعام ومتابعة توفر الأدوية, وربط الصيدليات بنظام رصد, ومتابعة مسار العينات ونقل الحالات, والالتزام بتسجيل التطعيمات في السجل الوطني, ومتابعة المختبرات, والأدوية المخدرة, ومخالفات نظام لائحة نظام بدائل حليب الأم, والغش التجاري وكتابة الاسم العلمي, ومدى التزام مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة والعيادات المتنقلة, وقياس الفرق بين الرصيد الفعلي في المستودعات, ومخالفات المؤسسات ومخالفات مزاولي المهن, ومعايير الجودة في خدمات الرعاية المديدة, وتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية للقطاع العام, والرقابة على المختبرات وبنوك الدم ومراكز الأسنان ومراكز الرعاية المنزلية للقطاع العام.