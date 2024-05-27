فرنسا.. إصابة 3 أشخاص بهجوم نفذه رجل بسكين

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هاجم رجل بسكين المارة في مدينة ليون الفرنسية، أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وقبل وقت قصير من الحادث أبلغ مستخدمو المترو عن السلوك المثير للقلق لهذا الشخص.

وألقت الشرطة القبض على منفذ الهجوم بالقرب من محطة مترو “جان جوريس” في ليون، بعد أن أصاب 3 أشخاص.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” أنه في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، أبلغ مستخدمو المترو عن السلوك المثير للقلق لهذا الشخص، الذي كان يتجول بين محطتي “ديبورغ” و”جان جوريس”.

وأضافت أنه بعد لحظات قليلة، استخدم الأخير سلاحه، وهو سكين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل اثنان منهم في حالة حرجة.