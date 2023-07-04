فرنسا تحشد مجدداً 45 ألف شرطي للتعامل مع أعمال الشغب

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قررت فرنسا حشد 45 ألف شرطي مجددا مساء الاثنين للتعامل مع أي أعمال شغب متوقعة، وقالت الحكومة إنه على الرغم من تراجع أعمال العنف، فإن الوضع لم يستقر بعد.

وبرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان نشر القوات الخاصة والمركبات المدرعة بالقول إن هذا ساعد في السيطرة على الموقف. وتعهد الوزير بدعم أصحاب الأعمال الذين تضرروا من الدمار والنهب.

وأعلنت عدة مدن ومناطق فرنسية تخصيص أموال إغاثة لمساعدة التجار.

ومنذ وفاة المراهق نائل / 17 عاما/ برصاصة أطلقها شرطي خلال عملية فحص مروري يوم الثلاثاء الماضي، اجتاحت فرنسا أعمال شغب ضخمة، خاصة في الليل. ووقعت حوادث متكررة من النهب والحرق العمد والمواجهات

العنيفة بين ضباط الشرطة والمتظاهرين. ومنذ بداية أعمال الشغب، تم اعتقال من 3000 شخص في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الحكومة أن فرنسا دولة دستورية وأن الشرطة خاضعة للقانون أيضا. وأضافت أن الشرطي الذي أطلق النار على الشاب يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وقالت إن الشرطة الفرنسية لا تعاني من مشكلات تتعلق بالعنصرية أو استخدام الأسلحة، مشيرة إلى أن وفاة الشاب كانت مأساوية ومثيرة للعواطف بشكل مفهوم.

وأكدت الحكومة أن الشرطة أظهرت احترافية وإحساسا بالتناسب في الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنه على الرغم من أعمال الشغب، لم تقع حالات وفاة بين مثيري الشغب أو عناصر الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في باريس إن هناك 157 شخصا اعتقلوا يوم الاثنين في أنحاء البلاد. وكان ذلك أقل بكثير مما كان عليه في الليالي السابقة. وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح.

ووفقا لصحيفة “لو باريزيان”، تم حرق 297 سيارة وأضرمت النيران في 34 مبنى.

واعتمد وزير الداخلية دارمانين على وجود مكثف للشرطة. وقال إن الموقف المتشدد “كان له تأثير”.

وكدليل على التضامن والاحتجاج على هجوم مثيري الشغب على المنزل الخاص لرئيس البلدية، نظمت مسيرات أمام قاعات المدينة في عدد من المدن الفرنسية يوم الاثنين.

وأوضح دارمانين: “عليك أن تأخذ بعض الوقت للتفكير، لمحاولة التحدث إلى الأحياء وقمع مثيري الشغب”.

وأضاف: “لا يمكنك أن ترى عذرا اجتماعيا حيث لا يوجد مبرر”.

لكن رئيس بلدية ضاحية كوربيل-إيسون في باريس ، برونو بيرو ، أكد أن الشباب من المناطق التي تعاني من مشاكل يواجهون الحرمان في المدارس والعمل. وتركزت أعمال الشغب في المناطق التي كانت المشاكل تتراكم فيها بالفعل وكان السكان هناك يعاقبون مرتين.

وقال بيرو لإذاعة فرانس إنفو: “لا يتعلق الأمر بالاعتذار، بل يتعلق بفهم عدم الارتياح العميق لهؤلاء الشباب وعدم ارتياح هؤلاء الشباب عندما ينظرون إلى والديهم”.