فرنسا تحشد 130 ألف شرطي في ذكرى يوم الباستيل

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تعتزم فرنسا حشد 130 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد بعد غد الجمعة في يوم الباستيل، بسبب مخاوف من تجدد أعمال الشغب.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الأربعاء عن الاحتياطات في باريس. وسيجري في مساء الخميس والجمعة فقط نشر 45 ألف شرطي. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك وحدات خاصة بالإضافة إلى مروحيات ومسيرات وعربات مدرعة.

وسيجري تعليق خدمات الحافلات والترام في جميع المناطق الحضرية في الساعة 10 مساء (2000 بتوقيت جرينتش) في كلا اليومين. وسيستمر عمل قطارات الضواحي والمترو في باريس.

وبعد مقتل شاب برصاص رجل شرطة أثناء توقف للتفيش المروري بالقرب من باريس قبل أسبوعين، شهدت فرنسا اضطرابات شديدة في فرنسا على مدى أيام.

وتعرض رجال الشرطة للهجوم بالألعاب النارية وأضرم المحتجون النيران في مبان عامة مثل مراكز الشرطة والمدارس. واحترقت آلاف السيارات.

وهدأت أعمال الشغب، لكن هناك مخاوف من اندلاعها مرة أخرى في العطلة الوطنية يوم الجمعة، والتي تحيي ذكرى اقتحام سجن الباستيل في باريس في 14 تموز/يوليو عام 1789، وهو عمل بارز في تاريخ الثورة الفرنسية.

وتم بالفعل فرض حظر على مستوى البلاد على استخدام الألعاب النارية الخاصة وألغت العديد من المدن عروض الألعاب النارية التقليدية في يوم الباستيل لأسباب تتعلق بالسلامة. كما يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون عدم إلقاء خطابه المعتاد المتلفز.