فرنسا ‏تدعو الصين إلى دعم جهود إقناع إيران بوقف تصعيدها

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دعت فرنسا الصين إلى دعم جهود إقناع إيران بوقف تصعيدها، بحسب بيان صدر مساء الأربعاء عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

وجاء البيان بعد استقبال وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مدير ‏اللجنة المركزية ‏في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي.

ودعت كولونا الصين إلى “دعم الجهود المبذولة لإقناع إيران بوضع حد لتصعيدها الذي يهدّد بحدوث أزمة انتشار نووي كبيرة من شأنها أن تترك عواقب سلبية للغاية على الاستقرار الإقليمي والدولي”.

كما أشارت كولونا إلى “الطبيعة غير المقبولة للدعم الإيراني لحرب العدوان التي تقودها روسيا في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى رد حازم من الاتحاد الأوروبي (من خلال العقوبات) وتفاقم عزلة إيران الدولية”.

“المساهمة” في السلام في أوكرانيا

جاء ذلك بينما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووانغ يي الأربعاء خلال اجتماع في باريس عن “نفس الهدف المتمثل في المساهمة في السلام” في أوكرانيا “وفقاً للقانون الدولي”، حسب ما أعلن قصر الإليزيه.

واستقبل ماكرون المسؤول الكبير بعد اجتماعه في نوفمبر في إندونيسيا مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وقبل زيارة مقبلة له للصين لم يعلَن عن موعدها بعد.