فرنسا تطيح بإنجلترا خارج مونديال قطر 2022

تفوق المنتخب الفرنسي على نظيره على الإنجليزي بهدفين لهدف، ويحجز بطافة التأهل لدور النصف النهائي بكأس العالم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، وضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022.

تقدمت فرنسا أولًا عن عن طريق تشواميني في الدقيقة الدقيقة (17) من زمن الشوط الأول، ليعطي الديوك الأفضلية والتقدم في أولى دقائق المباراة، فيما أدرك هاري كين هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الـ54 من زمن المباراة، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدف متساويا مع واين روني.

ومع سيطرة المنتخب الإنجليزي على مجريات المباراة، خطف أوليفه جيرو هدف التقدم في الدقيقة الـ78 من زمن اللقاء بعد ضربة ركينة متقنة سجلها برأسه في مرمى المنتخب الإنجليزي.

وأهدر هاري كين فرصة التعادل للمنتخب الإنجليزي بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ84 من زمن المباراة، ليودع المنتخب الإنجليزي نهائيات كأس العالم.

وصعدت فرنسا إلى الدور نصف نهائي لبطولة كأس العالم، للمرة الثانية على التوالي لتضرب موعدا مع أسود الأطلس في المعرب الذهبي.

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