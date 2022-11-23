فرنسا تعاقب أستراليا برباعية

المناطق_متابعات

ضرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، بقوة في مستهل حملته الدفاع عن لقبه، وقلب تأخره بهدف إلى فوز4-1، أمام نظيره الأسترالي، على ملعب استاد الجنوب، الثلاثاء، في ثاني مباريات المجموعة الرابعة من بطوةل كأس العالم 2022 في قطر.

سجل رباعية «الدويك» أدريان رابيو عند الدقيقة «27» أوليفيه جريرو عند الدقيقتين«32،71»، كيليان مبابي«68»، بينما أحرز كريج قوديون هدف استراليا«9».

وبات المنتخب الفرنسي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه التونسي في المركز الثاني بنقطة واحدة، والدانمارك ثالثًا بذات الرصيد النقطي، فيما يتذيل المنتخب الأسترالي المجموعة بلا رصيد.

وفاجأ الأستراليون أبطال العالم في النسخة الماضية بهدف سريع بعد مور 9 دقائق، لكن الفرنسيون واصلوا الضغط ليتمكن أدريان رابيو من إدراك التعادل عند الدقيقة 27 ويضاعف جيرو النتيجة عند الدقيقة 37 انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحكم المنخب الفرنسي سيطرته الكاملة على مجريات المباراة ويتمكن كليانمبابي من تعزيز التقدم بهدف ثالث عند الدقيقة 68 قبل أن يعود جيرو بهدف شخصي ثاني ورابع لمنتخب بلاده عند الدقيقة 71. وتنتهي المواجهة بفوز فرنسي مقته برباعية مقابل هدف لأستراليا.

وتاوجه فرنسا الدنمارك السسبت المقبل، فيما تلاقي أستراليا تونس في اليوم ذاته لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.