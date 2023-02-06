فرنسا تعلن إرسال مسعفين إلى تركيا لمتابعة عمليات الإنقاذ

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أعلنت فرنسا إرسال فرق طبية إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإنقاذ جراء الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وقال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، في تصريحات له اليوم الاثنين: «سنرسل مسعفين إلى تركيا لمتابعة عمليات الإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر جنوبي البلاد».

ويُذكر أن عدة دول أعلنوا عن إرسال مساعدات، فقد قالت اليونان إنها سترسل طائرة نقل من طراز C-130 لمساعدة تركيا، إلى جانب عناصر من وحدة إدارة الكوارث، وكلاب إنقاذ، وسيارات إنقاذ، ومسعفين.

ومن جانبها، أعلنت الهند عن إرسال فرقًا طبية وفرق بحث وإنقاذ ومواد إغاثة لتركيا، حيث عبر رئيس الوزراء الهندي عن انزعاجه من الخسائر في الأرواح في تركيا وسوريا جراء الزلزال.

وأما في موسكو، فقد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إنها وضعت 100 عنصرًا من فرق الإنقاذ على أهبة الاستعداد لإرسالهم إلى تركيا.

وقال الرئيس الروسي لنظيره التركي إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة إلى تركيا في التعامل مع تداعيات الزلزال.