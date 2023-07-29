فرنسا تعلن تعليق جميع المساعدات التنموية للنيجر

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أعلنت فرنسا اليوم السبت «التعليق الفوري» لجميع مساعداتها التنموية للنيجر على خلفية الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان «فرنسا تعلق بأثر فوري جميع مساعداتها الخاصة بالتنمية ودعم الميزانية في النيجر على اثر الانقلاب وما أعقبه من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم».

ودعت فرنسا الى «العودة الفورية إلى النظام الدستوري بقيادة الرئيس محمد بازوم المنتخب من قبل شعب النيجر».

وكانت فرنسا أكدت امس الجمعة انها لا تعترف بالسلطات الناتجة عن الانقلاب الذي قاده قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني.

وكان تشياني أعلن أمس عبر التلفزيون الرسمي عزل بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.

وأعلنت الرئاسة النيجرية الأربعاء الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز بازوم رفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي.

وانتخب بازوم عام 2021 ليكون أول رئيس عربي في النيجر التي تعتبر أكثر دول العالم التي شهدت انقلابات في تاريخها المعاصر حيث سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960 فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة.