فرنسا تقدم عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لأوكرانيا

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ستقدم فرنسا عشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة لكتائب الجيش الأوكراني، وفق ما أعلن البلدان بعد مأدبة عشاء جمعت الرئيسين إيمانويل ماكرون وفلاديمير زيلينسكي بقصر الإليزيه.