فرنسا واليابان تتفقان على التعاون في مجالات الطاقة النووية

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عقدت فرنسا واليابان اتفاقاً جديداً على تعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة النووية، الذي يشمل تطوير الجيل التالي من المفاعلات المتقدمة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم، بعد لقاء جمع وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه روناشيه ووزير الصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، أمس في باريس.

وأكد البيان، أن البلدين سيعملان على الاستفادة القصوى من الطاقة النووية، لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز التعاون بينهما بشأن تحسين سلامة المفاعلات الحالية، ودعم تنمية الموارد البشرية؛ من أجل عمليات أكثر أماناً للمفاعلات القديمة.

واتفقا على مواصلة العمل بين البلدين في مجالات البحث والتطوير لوحدات الجيل التالي، التي تشمل المفاعلات السريعة المبردة الصوديوم، وكذلك المفاعلات المرنة الصغيرة.