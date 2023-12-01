فروسية حائل تنظم حفل سباقها الخامس

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نظّم ميدان فروسية حائل حفل سباقه الخامس أمس، على كأس ودعم نادي سباقات الخيل بالرياض، وذلك في ميدان الفروسية بحائل، الذي يأتي استكمالاً لموسم سباقات ميدان فروسية حائل 1445هـ.

وأوضح المدير العام لميدان فروسية حائل بالمنطقة بندر التبيناوي، أن الحفل تكوّن من أربعة أشواط بمسافة 1600م ، حيث حقق الجواد”فخيم” للمالك ماجد المرشدي المركز الأول في الشوط الأول (جياد الإنتاج لم تربح)، فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني (جياد الإنتاج ربحت 1-3) الجواد “دباس” للمالك سليمان التبيناوي ، بينما انتزع صدارة الشوط الثالث (أفراس الإنتاج 3+ سنوات) الفرس “افينتورين” للمالك جبر البقعاوي ، وحقق جائزة الشوط الرابع (جياد الإنتاج 3+ سنوات) الجواد”مسني” للمالك محمد البقعاوي .

وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان الفائزين بالأشواط.