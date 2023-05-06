فروع من أشجار الزان زرعتها إليزابيث الثانية تزين مراسم تتويج الملك تشارلز

المناطق_متابعات

تحدث شون كونلي، منسق زهور حفل التتويج الملكي، للملك تشارلز، عن باقات الزهور التي تزين مراسم التتويج، لافتًا إلى أن الزهور أتت من مصادر مستدامة، بناء على رغبة الزوجين الملكيين.

وأضاف كونلي، خلال تقرير عرضته قناة “القاهرة الإخبارية”:”كنت أظن أن هذا الأمر سيكون صعبا، ولكنه غير مستحيل نظرا للمساحة الكافية التي بين إعلان رغبتهم في زهور من مصادر مستدامة، وذلك في ديسمبر وبين تاريخ اليوم والذي مر عليه 5 أشهر”.

وأوضح أن الزهور تزرع بالطريقة العضوية وليست بالحرارة أو الطرق التقليدية، كل شئ مستدام قدر الإمكان، لافتا إلى أن الزهور أتت من 4 دول تشكل المملكة: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتنلدا وويلز”.

ولفت إلى أن للملكة إليزابيث الثانية حضور ولمسة واضحة في مراسم تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا، إذ أن فروع من أشجار الزان الذي زرعته وجود ضمن باقات الزهور التي تزين مراسم التتويج.