فريقا كريستين ونيكول في مباراة فاصلة غدًا للفوز بلقب سلسلة بطولات “أرامكو”

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تحتضن أرامكو نهائي السيدات في ملعب رويال غرينز حيث شهدت بطولات أرامكو تعادل فريقي النجمة النمساوية كريستين وولف والجنوب أفريقية نيكول غارسيا حيث تأهل الإثنين لمباراة فاصلة غدًا السبت.

وتقود المباراة الفاصلة غداً السبت لتحديد الفريق الفائز بلقب بطولة سلسلة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية للســـيدات والتي احتضــــنها نادي وملعب رويال غرينز في جدة.

بينما تتصدر ترتيب النتائج الفردية حالياً اللاعبة الإنجليزية تشارلي هول بواقع 9 ضربات تحت المعدل، وتليها في المركز الثاني كل من اللاعبات، السلوفينية بيا بابنيك، سفيرة جولف الســعودية والسويدية كارولين هيدوال والإيطالية فيرجينيا كارتر بفارق ضربة واحدة تحت المعدل.

وعلّقت هول قائلة: “قدمت أداء رائع في أول 9 ضربات لي على الرغم من أنني فوتت عدة ضربة بعدها، بشكل عام أعتقد أنني بذلت جهد كبير في التدريبات لهذا العام وأرى نتائج هذه التــدريبات فعلى الرغم من أنني لم أكن متأكدة من أدائي هذا الأسبوع لكنني الآن أشعر بشعور أفضل وأتطلع للعب غداً.”

وشهدت بطولة سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاســــتثمارات العامة في ثاني أيامها ضمن فعالية “يوم المرأة” كـ جزء من الحدث العــــالمي الذي يُعد إحدى بطــولات الـــجولة الأوروبية للسيدات حيث جذبت الفعالية أكثر من 500 زائر استمتعوا بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في منطقة الجماهير “Aramco Energy Zone” وحول ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتم تقديم بعض الحصص التدريبية المجانية لزوار البطولة، ونصائح وإرشادات لتعلم رياضة الجولف، فيما شاركت أضوى الدخيل الشخصية البارزة في مختلف المجالات والتي تُعد مصدر إلهام للكثير من سيدات وفتيات المملكة في لقاء مفتوح مع الحضور في منطقة الجماهير.

والتقت بمجموعة من الفتيات اللاتي اعتلين المنصة معها، وعلّقت الدخيل قائلة: ” هذه المرة الثانية التي أتواجد فيها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لحضور بطولة جولف نسائية وأرى أن الإقـبال متزايد على رياضة الجولف.

وأضافت: “أدعم جميع السيدات اللاتي يواصلن على ممارسة هذه الرياضة وأثق أن رياضة القولف ستمكن المرأة مستقبلاً”، فيما تُستكمل منافسات البطولة في يومها الأخير يوم غد في الساعة 7 صباحاً لتتويج الفريق الفائز والفائزة بلقب النتائج الفردية.