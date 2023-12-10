فريق الإيكمو في تخصصي تبوك يتدخل لإنقاذ حياة مواطن تعرض لفشل في الرئة

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تمكن فريق طبي من مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 57 عاماً يعاني من فشل حاد بالرئة وفي التفاصيل ان المريض منوم في مستشفى تيماء وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بوحدة العناية المركزة ويحتاج لنقل عاجل لتخصصي تبوك وقد جرى التنسيق مع مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة ، وعلى الفور انتقل فريق الإيكمو في تخصصي تبوك الى مستشفى تيماء وتم عمل الفحوصات والإجراءات الطبية للمريض ووضعه على جهاز الإيكمو الذي يعد من أحدث التقنيات العالمية في مجال التنفس الصناعي.

وتم بحمد الله نقل المريض لوحدة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي للمتابعة الدقيقة وتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة ، وأوضح الفريق الطبي أن المريض تم فصله عن جهاز الايكمو بعد أن تحسنت حالته ولله الحمد.

جدير بالذكر أن فريق الإيكمو بتخصصي تبوك يضم كادر طبي متعدد التخصصات على قدر عال من الكفاءة ومدرب على أعلى مستوى وقد ساهم بفضل الله في إنقاذ العديد من الحالات الحرجة.