فريق الاتحاد السعودي ينتصر على نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية

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انتصر فريق الاتحاد السعودي على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 2 – 1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك على مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وافتتح نتيجة اللقاء فريق الترجي التونسي عند الدقيقة 26 عن طريق اللاعب أسامة بوقرة، فيما تمكن فريق الاتحاد من العودة مبكراً بتسجيله لهدف التعادل عند الدقيقة 35 عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله، بينما استطاع فريق الاتحاد من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريم بنزيمة عند الدقيقة 54، وبهذه النتيجة تصدر الاتحاد سلم الترتيب بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن وصيفه الشرطة العراقي.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي سيواجه نظيره الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما يلاقي الشرطة العراقي نظيره الترجي التونسي ، وذلك يوم الاحد القادم .