فريق الصقور السعودية يقدم عروضا جوية في جمهورية مصر العربية

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قدمت القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بفريق “الصقور السعودية”، وفريق الاستعراض الجوي المصري “النجوم الفضية” عرضًا جويًا مشتركًا في سماء العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ومعالي قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، والملحق العسكري العقيد الركن عبدالكريم السديس، وعدد من المسؤولين والسفراء والملاحق العسكريين المعتمدين لدى القاهرة.

وشارك فريق الصقور السعودية مع فريق الاستعراض الجوي المصري “النجوم الفضية”، بالعرض الجوي الذي اشتمل على مجموعة من التشكيلات والمناورات بالطائرات العسكرية استخدم من خلاله ألوان علمي البلدين حيث تميزت بالمهارة والدقة ونالت إعجاب الحضور.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في تصريح له عقب العرض بأن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية مع أشقائهم في القوات الجوية المصرية تعكس العمق التاريخي للعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وماهي إلا استمرار للتعاون والمشاركة بينهما في القطاعات كافة ومن ضمنها القطاع العسكري.

‎من جانبه قال قائد فريق الصقور السعودية بالقوات الجوية المقدم الطيار محمد الفارس: “إن الاستعدادات والتجهيزات للمشاركة تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه الاستعراضات، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة القوات الجوية والعمل على استمرار التميز الدائم في جميع المحافل.