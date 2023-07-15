فريق الصقور السعودية يواصل استعراضاته الجوية في اليوم الثاني من المعرض الجوي العالمي “RIAT 2023”

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واصل فريق الصقور السعودية،التابع للقوات الجوية الملكية السعودية،في اليوم الثاني من المعرض الجوي العالمي “RIAT 2023” الذي يقام في القاعدة الجوية البريطانية في فيرفورد،استعراضاته الجوية، التي تميزت بالتناغم والدقة،وأثارت بمجموعة من التكوينات الجوية والمناورات المعقدة إعجاب الحضور.

وشارك الفريق أيضًا بخيمة خاصة في المعرض،شهدت حضورًا كثيفًا كنقطة التقاء بين الزوار والفريق، ومكان للتواصل والتفاعل الثقافي،إضافةً إلى تقديم القهوة السعودية،وعدد من الهدايا التذكارية.

وأتاح المعرض للقوات الجوية الملكية السعودية استعراض طائرتها من طراز A330 MRTT،كناقلة للتزود بالوقود،التي أثبتت كفاءتها العالية،وقدراتها الفريدة متعددة الأدوار.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 56 فريقًا من مختلف دول العالم بتقديم عروض بأنواع مختلفة من الطائرات،وذلك في العرض الثابت،والاستعراضات الجوية.