فريق النصر السعودي يكسب نظيره الاتحاد المنستيري ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية

المناطق_واس

تغلب فريق النصر السعودي، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4 – 1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الاثنين، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك على مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وسجل فريق النصر أول أهدافه عند الدقيقة 42 عن طريق اللاعب أندرسون تاليسكا ، وتمكن اللاعب كرستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74، فيما تمكن عبدالاله العمري من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 88 ، وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب عبدالعزيز العليوه عند نهاية الوقت الاصلي للمباراة ، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى أربع نقاط.

ويواجه النصر السعودي نظيره الزمالك المصري، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على المدينة الرياضية بالطائف، فيما يلاقي الشباب نظيره الاتحاد المنستيري على مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة يوم الخميس القادم.