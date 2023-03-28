فريق بحثي بجامعة جدة يسجل براءة اختراع في استخدام زيت القطران لمنع تآكل الحديد

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توصل فريق بحثي من جامعة جدة يضم البروفيسور نهاد محمود قمقمجي، والبروفيسور عائشه تركستاني، والبروفيسور عبدالرحمن حجر؛ لبراءه اختراع في استخدام زيت القطران المستخرج من لحاء شجرة الزيتون كمضاد لتآكل معدن الحديد المطاوع في الأوساط الحامضية؛ والذي سيخدم القطاع الصناعي، ويهدف لحل مشكلات طبيعية تؤدي إلى تدهور المنشآت والأجهزة والأدوات المعدنية .

وترتكز فكرة البحث من الوقوف على الأضرار الاقتصادية والصحية والبيئية لتآكل معدن الحديد، وضرورة التوصل لوسائل وطرق آمنة وبمواد طبيعية صديقة للبيئة؛ لعلاج التآكل في الحديد حيث توج هذا البحث ببراءه الاختراع من مركز البراءات الامريكي وتم نشره في مجلة مصنفة عالمياً “journal of chemistry “.

يذكر أن الباحثتين البروفيسور نهاد محمود قمقمجي، والبروفيسور عائشه تركستاني؛ قد حصدتا أربع شهادات وأربع ميداليات ذهبية في المؤتمر الدولي بكرواتيا لأفضل براءة اختراع مقدمة من المملكة؛ متطلعتين للمزيد من براءات الاختراع لحل الكثير من المشاكل باستخدام منتجات طبيعية لترسيخ مكانة المملكة عالمياً في مجال البحث العلمي وتطبيقاته لخدمة البشرية بسواعد للمخترعين والمخترعات من أبناء الوطن.