فريق جمعية كرامة بعسير يزورون محافظة ظهران الجنوب

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قام فريق من جمعية كرامة بمنطقة عسير صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لمحافظة ظهران الجنوب التقوا خلالها بالمحافظ أ.محمد أبوسراح؛ بمكتبه بالمحافظة؛ ورئيس بلدية ظهران الجنوب م. أحمد بن عوير وفريق عمله من الإدارات ذات العلاقة؛ ورئيس جمعية البر بالمحافظة أ.حسن أبوسبل، وناقشوا خلال جولتهم جهود فرع الجمعية بالمحافظة وسُبل التعاون بين كافة الجهات لتذليل بعض العقبات التي تواجه العمل في الميدان؛ والسعي لتحقيق مستهدفات الجمعية وفق خطتها الاستراتيجية وبرامجها التشغيلية؛ وإمكانية طرح بعض المبادرات للفترة المتبقية من هذا العام؛ ومناقشة بعض المبادرات لطرحها ضمن خطة العام المالي القادم 2024م.

وقد أبدى سعادة المحافظ ورئيس البلدية تعاوناً كبيراً لإنجاح مهام الجمعية ومبادراتها المجتمعية؛ ونقل الفريق شكر مجلس إدارة جمعية كرامة بعسير لسعادة المحافط ورئيس البلدية؛ كما قدموا الشكر لرئيس وأعضاء جمعية البر الخيرية بظهران الجنوب على الدعم المستمر لفرع الجمعية بالمحافظة والتعاون المثمر بين الطرفين.

شارك بالزيارة عضو مجلس الإدارة المدير المالي بجمعية كرامة بمنطقة عسير محمد بن دوسري؛ والمدير التنفيدي للجمعية م.محمد آل جابر؛ ومدير فرع الجمعية بظهران الجنوب سعيد آل عازب.

يذكر أن فرع جمعية كرامة بظهران الجنوب هو أحد فروع الجمعية الفاعلة؛ والذي قدم جهوداً مميزة وخطوات استباقية تحسبُ له بالتعاون مع بلدية المحافظة حيث تم حصر ٢٢٩ مقبرة؛ تم رفعها مساحياً؛ وأجريت أعمال الصيانة والتأهيل لـ٣٩ مقبرة؛ وجاري العمل على تشغيل مقبرة نموذجية بالمحافظة ضمن خطة العام 2024م بإذن الله تعالى؛ فيما يجري العمل باستمرار بالتعاون مع البلدية لتقديم خدمة إكرام الموتى وذويهم وفق خطة وأهداف ورؤية الجمعية.