فريق طبي بعنيزة يعيد النظر لمريضين بعد عمى دام 20 عاماً

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تمكّن الفريق الطبي بمركز لولوة محمد الزامل لطب وجراحة العيون بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة -بفضل الله- ، من إعادة النظر لمريضة في التسعينيات من عمرها، فقدت بصرها وأصيبت بالعمى في إحدى عينيها منذ نحو 21 عاما.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة التسعينية راجعت عيادة العيون في المركز ، بعد شعورها بحدوث ضعف في العين الأخرى السليمة ، وخوفاً من أن تصاب في العمى التام ، وأجريت لها الفحوصات التي أكدت حاجتها لمعالجة جراحية للعين نتيجة لوجود المياه البيضاء ، وقد استغرقت العملية من لحظة دخولها المستشفى وحتى خروجها ثلاث ساعات ، وأصبح مقاس النظر بعد إجراء العملية 6/6.

وفي سياق متصل أجرى المركز تدخلاً جراحياً ناجحاً لمريض يبلغ من العمر 61 عاماً ، كان يعاني من العمى في كلتا العينين ، حيث أصيب بفقدان البصر في العين اليمنى منذ 20 سنة ، وفي عينه اليسرى قبل نحو 14 سنة.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن نتائج الفحوصات أظهرت الإصابة بمنزل الكثافة الأيمن ، ووجود كتلة معقدة مع تعتيم القرنية ، فجرى تنفيذ عملية جراحية يدوية تصحيحية ، تحت التخدير الموضعي ، التي استمرت حوالي نصف ساعة ، ليستعيد المريض بعدها رؤيته الطبيعية ولله الحمد.