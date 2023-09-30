فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينهي معاناة 3 سنوات من عدم القدرة على المشي لمريض تجاوز عمره 70 عاماً

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أسهم -بفضل الله تعالى – تدخل ناجح لفريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة الدكتور عايض الشهراني استشاري جراحة تقويم الأطراف ؛ في إنهاء معاناة مريض تجاوز عمره 70 عاماً ، ليعود للمشي على قدميه مجدداً .

حيث كان المريض يعاني من التهاب بكتيري مزمن وعدم التئام بعظام الساق اليسرى وعدم القدرة على المشي لمده 3 سنوات ، بعد أن تعرض لحادث مروري في إحدى المناطق وخضع لعده عمليات قبل ثلاث سنوات ، ثم تم تحويله لاحقاً لمستشفى عسير المركزي بعد أن تم الاعتذار له عن إجراء عمليات إضافية لكبر سنه .

وأشار رئيس الفريق الجراحي الدكتور عايض الشهراني استشاري جراحة تقويم الأطراف بمستشفى عسير المركزي ؛ أنه تم قبول حالته وتقييم وضع ساقه وبعد شرح الخطة الجراحية والمضاعفات المحتملة تم الاتفاق مع المريض وعائلته لإجراء عملية استئصال العظام الملتهبة بمسافه 8 سم ، وإجراء عملية نقل عظم لتعويض العظام الميتة بواسطة جهاز إليزا روف .

وبالرغم من وجود هشاشة بالعظام ولكن تم اتخاذ إجراءات جراحية ودوائية مناسبه لحالته ، – وبفضل الله – تم رفع الجهاز بعد اكتمال الالتئام وشفاء الالتهابات تماماً وعاد للمشي بشكل شبه طبيعي .

ويعتبر المريض – نسأل الله له تمام العافية – أكبر المرضى سناً ممن خضعوا للعلاج باستخدام جهاز إليزا روف في وحدة جراحة تقويم الأطراف بمستشفى عسير المركزي .

وقد تكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية وهو بصحة جيدة.

كما تضمن الفريق الطبي الدكتور ظافر عباس أخصائي عظام ، والدكتور نايف مريح أخصائي عظام ، والدكتور حسين أبو جميله استشاري التخدير ، والدكتور محمد الداغستاني أخصائي تخدير ، ومن العمليات محمد الشهري فني تخدير ، وجابر عسيري فني عمليات ، وعادل عسيري فني عمليات .