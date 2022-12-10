فريق كرة القدم النسائي بالباحة ينطلق بـ 11 لاعبه والطموحات الوصول للاحتراف

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حظي الفريق النسائي لكرة القدم بمنطقة الباحة باهتمام ورعاية ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة في جميع المجالات ومنها الرياضية.

ونشأت فكرة تكوين فريق نسائي لكرة القدم بمنطقة الباحة من خلال ما طرحته قائدة الفريق خلود الغامدي على مدير فرع وزارة الرياضية بالمنطقة حيث تم الموافقة والمبادرة بتكوين الفريق.

ويظم الفريق 11 لاعبه تحت إشراف قائدة الفريق خلود الغامدي ، وكانت أولى مشاركاته في اليوم الوطني 99 بمدينه الملك سعود الرياضي في الصالة المغلقة وبحضور الأميرة دينا بنت سعود ، كما اقيمت عدد من المباريات الودية للفريق ، كما مثل الفريق لأول مرة منطقة الباحة في بطولة كأس الاهداف العالمية في دوم الاتحاد في منطقة الشرقية التي أقيمت على مستوى المملكة.

وأوضح مشرفة الفريق خلود الغامدي في لقاءها مع مراسل ” واس ” أن الفريق يتدرب 3 أيام في الأسبوع على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بمدينة الباحة ، داعية فتيات المنطقة الراغبات في الالتحاق بالفريق إلى المبادرة والحضور خلال أوقات التدريب.

ونوهت باهتمام سمو أمير المنطقة بالفريق ومدير فرع وزارة الرياضية ومدير فرع وزارة النقل وما لقيه الفريق من دعم من رئيس الغرفة التجارية بالمخواة ماشي العمري ، مؤكدة بأن الجميع يتطلع إلى أن يكون الفريق نموذجاً للفرق الصاعدة والمبتدئة بالمنطقة والفريق الأول في المنطقة الجنوبية بمشيئة الله ومن ثم الوصول الى مرحلة الاحتراف وننافس الفرق الكبيرة بالمملكة.