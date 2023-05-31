فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي التطوعي يزور إقليم كردستان العراق ويقف على الاحتياجات لتنفيذ برامج طبية تطوعية بالإقليم

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قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بزيارة عمل لإقليم كردستان العراق لتشخيص ودراسة الاحتياج لتنفيذ برامج طبية تطوعية؛ تهدف إلى تقديم العلاج للمرضى والتدريب للكوادر الصحية، بتنسيق ومتابعة من سفارة وقنصلية المملكة في العراق.

والتقى معالي وزير الصحة لإقليم كردستان الدكتور سامان برزنجي أعضاء الفريق بحضور القنصل العام للمملكة لدى الإقليم محمد بن سليمان العسيري.

ورحب معالي وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي بالفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة منوهاً بالدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز ودعمه المستمر للعراق في كل القطاعات الإنسانية والإغاثية، مبيناً أن زيارة المركز لأربيل تعد من أهم الزيارات الميدانية, يذكر أن الفريق الطبي سيقوم بزيارات مماثلة لمدينتي بغداد والبصرة لاستكمال الدراسة الميدانية ووضع تصور لتنفيذ برامج طبية تطوعية في المدينتين.