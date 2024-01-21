فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد سير عمل مركز الغسيل الكلوي في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة

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قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بزيارة لمركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، للاطلاع على سير العمل في المركز ، مستمعاً من مدير مشروع مركز الغسيل الكلوي بالمحافظة الدكتور محمد الناشري إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها للمرضى والمترددين والجهود المبذولة للحد من معاناتهم.

وأشاد الفريق بمستوى مركز الغسيل الكلوي، وما يقدمه الطاقم الطبي والفني من خدمة إنسانية للمرضى، مشددين على ضرورة تكثيف حملات التوعية في مختلف المناسبات والفعاليات، وخلق وعي مجتمعي للوقاية من الإصابة بمرض الفشل الكلوي.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مرضى الفشل الكلوي في اليمن، والتخفيف من معاناتهم.