فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يطلع على سير أعمال ترميم مبنى روضة الإبداع بعدن

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اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس على سير أعمال الترميم في مبنى روضة الإبداع بمديرية دار سعد في محافظة عدن الذي يجري إعادة ترميمها ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن الممول من المركز.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني أن المركز يعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج تدعم تعزيز دور المؤسسات في تحسين الخدمات المقمة للمحتاجين، مشيرا إلى أن مشروع دعم التعليم في اليمن الذي ينفذ حاليا سيعمل على إعادة ترميم عدد من المدارس في محافظتي عدن وحضرموت.

من جانبها أشادت مديرة روضة الإبداع سميرة أحمد ناصر بتدخل مركز الملك سلمان للإغاثة لإعادة ترميم مبنى الروضة وكذلك استهداف التلاميذ بكسوة وحقائب دراسية.

ويهدف المشروع إلى توفير الوصول الآمن للتعليم لـ 11.586 طالبا من خلال تأهيل 23 مدرسة بمحافظات عدن، حجة، حضرموت، المهرة، إضافة إلى توزيع الزي والحقيبة المدرسية للطلاب.

ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على مواصلة دعم العمل الإغاثي والإنساني والتنموي في مختلف المحافظات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.