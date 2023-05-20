فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي ممثل وزارة الصحة السودانية

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التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة بورتسودان أمس، ممثل وزارة الصحة السودانية ورئيس اللجنة المسؤولة عن تسلّم المساعدات الطبية في ولاية البحر الأحمر الدكتور خليل محمد إبراهيم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الصحة السودانية، واستعراض آلية تدخل المملكة عبر المركز العاجلة لمساعدة الشعب السوداني عبر تسيير الجسر الإغاثي المشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة لنجدة المتضررين والنازحين، للتخفيف من آثار الأزمة التي تمر بهم.

وقدم الدكتور خليل محمد إبراهيم شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمونه من عون إنساني للشعب السوداني في مختلف المجالات، مشيدا بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة، معربا عن استعداد الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لنقل واستقبال المساعدات .