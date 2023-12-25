فريق من دارة الملك عبدالعزيز يزور مدينة شبام اليمنية ويناقش العديد من المشاريع التراثية والثقافية

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قام فريق من دارة الملك عبدالعزيز بزيارة لمدينة شبام اليمنية ضمن فريق موحد مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك في إطار التهيئة للعمل على المحافظة على التراث الذي تتميز به تلك المدينة العريقة.

وتجول الفريق في المدينة واطلع على طرق التوثيق للفنون التقليدية من عمارة وزخارف وحرف، وجرت مناقشة العديد من المشروعات التراثية والثقافية، ومن ذلك تطوير المهارات في تلك الفنون من خلال التدريب، وتنفيذ إصدار تذكاري عن المدينة، وإنشاء مكتبة للتاريخ والتراث والفنون التقليدية، كما زار الفريق مكتبة الأحقاف للمخطوطات، حيث جرى معاينة ودراسة احتياجات المكتبة؛ وسبل الحفاظ على الوثائق والمخطوطات التي تضمها.

وتعد دارة الملك عبدالعزيز من أهم شركاء البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعمل بموجب اتفاقية تنموية شاملة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، وقد سبق للدارة أن وقعت مذكرة تعاون مشترك مع البرنامج تهدف للحفاظ على الوثائق والمخطوطات اليمنية من خلال رقمنتها ومعالجتها و ترميمها، وبناء قدرات الأشقاء المتخصصين في اليمن من خلال التدريب للحفاظ على هذه الوثائق وتاريخ اليمن.

يذكر أن مدينة شبام بلدة تاريخية تقع في محافظة حضرموت في شرق اليمن، وهي عبارة عن مدينة مسوّرة تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي، وتشكل أحد أقدم النماذج وأفضلها للتنظيم المدني الدقيق المرتكز على مبدأ البناء العمودي.