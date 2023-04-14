فريق “نبض الحياة” التطوعي بتبوك ينتهي من توزيع مايزيد عن 5 آلاف وجبة رمضانية

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أنهى فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بمنطقة تبوك، وضمن أنشطته الرمضانية التي جاءت هذا العام تحت شعار ” لاتنسوهم من دعائكم ” من توزيع مايزيد عن 5 آلاف وجبة إفطار على الصائمين في مختلف المواقع والطرق، بمشاركة أكثر من 500 عضو وعضوة من أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وأوضح قائد الفريق المهندس عبدالرحمن بن نوح أن هذه المبادرة التي تنوعت في عطائتها لخدمة الصائمين من المسافرين وعابري السبيل قد جاءت في إطار جهود الفريق في مجال المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة التطوع وأعماله الإنسانية لاسيما في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الفريق يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية التي يشارك فيها المتطوعون من مختلف الأعمار والفئات رجاء ما عند الله من الأجر والمثوبة.

من جهته أشاد القائد الميداني للفريق المهندس حازم الشمري بدور زملائه المتطوعين وماقدموا من جهود لإنجاح هذه المبادرة، وبكل من دعم وساند هذه الأعمال الخيرية المباركة في شهر الخير والبركة.