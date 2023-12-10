فريق UB الصربي يتوج بطلاً لنهائيات بطولة كرة السلة 3X3

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اختتمت مساء السبت، منافسات نهائيات بطولة كرة السلة 3X3، والتي نظمتها وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وبإشراف الإتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، بمشاركة أفضل 14 فريق من 4 قارات حول العالم، وذلك في محافظة جدة للعام الخامس على التوالي.

وتوّج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هاماني نيانغ، فريق UB الصربي بطلاً للجولة العالمية 3X3 لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أمستردام الهولندي بنتيجة 21-15، قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، أن نجاح هذه البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة الخامسة على التوالي، يأتي نظيراً للدعم المتواصل للاتحاد السعودي لكرة السلة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية.

من جانبه، أكد لاعب فريق Ub الصربي ماركو لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا الموسم هو الأفضل بالنسبة لفريقه وأن تنظيم البطولة كان رائعاً جدًا، مشيراً إلى أن تتويجهم في جدة بأفضل فريق لـ 3X3 يثبت أنهم الأفضل في العالم لعام 2023.

بدوره أوضح الصربي نينوجيتش، أن هذه الحدث الكبير تميز من كافة النواحي حيث أن جميع العاملين قاموا بأداء عملهم بإتقان مُبهر، مقدماً شكره للمملكة ممثلةً بوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة على نجاح استضافة هذا الحدث كما هنأ في الوقت ذاته فريقه على عملهم الجاد الذي مكنهم من الفوز بلقب أفضل فريق بالعالم لـ 3X3 لعام 2023.

وشهدت البطولة حضور كبيراً ومتميزاً من جميع الأعمار والجنسيات، إضافةً للعديد من الفقرات المنوعة ما بين المواجهات، مثل تحدي الرميات الثلاثية، وتحدي “الدانك”، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل الجماهير الحاضرة.