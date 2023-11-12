فصائل عراقية مسلحة: استهدفنا إيلات “بأسلحة مناسبة”

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قالت فصائل عراقية مسلحة في بيان مقتضب اليوم الأحد إنها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية “بالأسلحة المناسبة” ردا على استهداف المدنيين في غزة.

ولم توضح الفصائل ما إذا كان ما أطلقته قد بلغ الهدف أو أصابه من عدمه، غير أنها أكدت الاستمرار في الاستهدافات، دون خوض في تفاصيل.

وكان مراسل “العربية/الحدث”، أفاد أن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل خشية تسلل مسيرات.

كما قال أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراض مسيرة فوق مدينة حيفا.

صواريخ ومسيرات نحو إيلات

ويوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة باتجاه إيلات وأصابت مدرسة في المدينة.

كما أكد “أنه سيرد بقوة على كل عدوان يستهدف الأراضي الإسرائيلية”.

وقبل ذلك أعلن أيضاً أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن نحو إسرائيل. وأوضح أدرعي أن “الدفاعات الجوية باستخدام نظام السهم حيتس لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى” تمكنت من اعتراض الصاروخ.

كما أكد أن الصاروخ “لم يخرق الأجواء الإسرائيلية”.

يشار إلى أن هذه الهجمات على مدينة إيلات الساحلية، التي تضم حاليا عشرات آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، سلطت الضوء على المخاطر من توسع الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، ودخول مجموعات مسلحة جديدة مدعومة إيرانياً على الخط.

لا سيما مع تصاعد الهجمات أيضا في العراق وسوريا ضد قواعد عسكرية أميركية، واستمرار حزب الله في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.