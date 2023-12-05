فصل دردشات “ماسنجر” عن “إنستجرام”

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تعتزم شركة ميتا، إيقاف إمكانية إجراء الدردشات بين فيسبوك “ماسنجر” و”إنستجرام” بدايةً من منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وأوضحت الشركة، أن كافة المحادثات بين مستخدمي كلتا المنصتين ستبقى كما هي، حيث ستصبح متاحة للقراءة فقط دون القدرة على تبادل رسائل جديدة.
ولن تتمكن حسابات “فيسبوك” من عرض حالة النشاط لحسابات “إنستجرام”، كما لن تُنقل أي دردشات أجريت مع حسابات “فيسبوك” إلى البريد الوارد في “ماسنجر”.
ويُرجح أن تلك التغييرات مرتبطة بقانون الأسواق الرقمية الذي سنّه الاتحاد الأوروبي، وأنها جزء من تحضيرات واسعة تعدها “ميتا” للامتثال لذلك القانون.
وكانت ميتا قد أتاحت ربط خدمة المراسلة الفورية فيسبوك ماسنجر مع إنستجرام قبل ثلاث سنوات، ليتمكن المستخدمون من تبادل الرسائل عبر المنصتين التابعتين لها.