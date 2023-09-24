فعالياتٌ متنوعةٌ في ثاني وثالث أيام الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 بالجوف

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تتواصل فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 في منطقة الجوف ومحافظاتها حتى مساء يوم غدٍ ، وذلك في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وتشتمل فعاليات اليوم الثاني والثالث على مجموعة من الفقرات الترفيهية والعروض والمسابقات، وفنانين يتغنون بالوطن، بالإضافة إلى عددٍ من الأجنحة والأركان المتنوعة.

وشهد اليوم الأول من احتفالات اليوم الوطني حفلات غنائية أحياها عددٌ من الفنانين، وسط تفاعل من الجمهور.

وكانت أمانة منطقة الجوف قد اعتمدت حزمة من الفعاليات المتنوعة للاحتفال باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، ومشاركة أهالي المنطقة الفرحة بهذه المناسبة.