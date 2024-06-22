فعاليات “العروض الفلكلورية ” بحائل تختتم فعالياتها بحضور تجاوز 65 ألف زائر

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اختتمت أمس الأول بمنتزه السلام بحائل فعاليات مسرح العروض الفلكلورية الفنية المتنوعة التي نظمتها أمانة منطقة حائل، احتفاءً بعيد الأضحى على مدى ثلاثة أيام، بحضور تجاوز 65 ألف زائر وزائرة من أهالي المنطقة وخارجها من السياح والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

واستمتع الحضور بمشاهدة العروض الفلكلورية والثقافية لعدد من البلدان العربية والأجنبية، وسط تفاعل كبير بما تقدمه الفرق الاستعراضية، مشيدين بما تم عرضه من خلال باقة من الفلكلوريات المصرية و الإسبانية والهندية والفرنسية والجورجية ، بالإضافة لفلكلور الطاؤوس ، والدبكة ، والعروض المضيئة ، وعرض الأبطال ، والعديد من ألعاب وبرامج الأطفال المتنوعة ، وكذلك عربة المأكولات ، والضيافة السعودية ، وعروض المهرج، والهيب هوب.