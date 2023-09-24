فعاليات اليوم الوطني الـ 93 للمملكة في رأس تنورة تجذب المواطنين والمقيمين

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شهدت الفعاليات والأركان التي أقامتها أمانة المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 في محافظة رأس تنورة تحت شعار “نحلم ونحقق” حضورًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتضمنت الفعاليات والأنشطة الوطنية أوبريتًا وطنيًا بمسرح المركز الحضاري بكورنيش المحافظة، وأمسية شعرية، وفرقًا شعبية، وأعمالًا فنية، وألعابًا هوائية وكهربائية، والمسابقات الثقافية والحركية، ورسم وتلوين الوجه، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى تخصيص مكان خاص بالأسر المنتجة لدعم وتشجيع هذه الفئة وتوفير جلسات خارجية للعائلات.

كما قامت أمانة الشرقية بتجميل مداخل المحافظة الرئيسة وتزيين الأشجار والنخيل بالإنارة الملونة ووضع وتركيب عقود الإنارة والزينة والمجسمات التشكيلية الضوئية في مناطق متفرقة بالمحافظة، وتركيب عدد (3500) علمٍ في الطرق الرئيسة وفي مناطق متفرقة بالمحافظة و ( 100) كشافٍ أخضر اللون، وتركيب ( 1000 ) مترٍ من أحبال الزينة الضوئية ملونة بالأخضر والأبيض وعدد ( 300 ) شبك زينة ضوئية ومجسمات تشكيلية ضوئية، وعدد ( 32 ) لوحة تتضمن عبارات وطنية واللوقو الخاص بمناسبة اليوم الوطني في أنحاءٍ متفرقة بالمحافظة.