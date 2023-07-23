فعاليات بيت حائل تنطلق غداً في نسختها الثانية بمنتزه أجا بارك

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تنطلق غداً في سفوح جبال أجا النسخة الثانية من فعاليات بيت حائل 1445هـ ، ” البيت بيتكم .. يابعد حيي ” ، وذلك على مدى 30 يوماً بمنتزه أجا بارك، حيث تأتي هذه الفعاليات لدعم وتفعيل مواهب الحرفيين بالمنطقة، وإيجاد فعالية يمارسون فيها أعمالهم أمام الجمهور، وتحقيق عوائد مالية لهم بواسطة مبيعاتهم اليومية خلال المهرجان.

وأوضح رئيس الجنة التنظيمة لفعاليات بيت حائل نايف السلحوب أن الفعاليات تنطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مبيناً أن الفعاليات تشتمل على جادة الأمير عبد العزيز بن سعد للفن التشكيلي لأبرز الفنانين التشكيلين بالمنطقة، وتنوع واسع من الحرف والفنون الشعبية بالمنطقة (رجال – نساء ) تشتمل على حرفة خراطة السبح، وحياكة السدو، وخرز القرب، والريزون، بالإضافة إلى حرفة سف الخوص، والتطريز اليدوي، وصناعة السجاد اليدوي، وحرفة الكروشيه، وكذلك حرفة صناعة الأبواب الخشبية، وصناعة الفُخار، والخياطة اليدوية، مشيرًا إلى أن الفعاليات تضم كذلك مشاركة هيئة التراث من خلال عدد من الأركان التعريفية، والفنون الشعبية من منطقة جازان.