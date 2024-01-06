فعاليات ثقافية في ليالي حراء الشتوية بمكة المكرمة

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يقيم حي حراء الثقافي، بالتزامن مع الإجازة الدراسية لمنتصف الفصل الدراسي الثاني، فعاليات ليالي حراء الشتوية المجانية، والتي تستمر حتى الجمعة المقبلة، وذلك من الساعة 5 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتتنوع الفعاليات بشكل يستهدف ويراعي جميع ضيوف حي حراء الثقافي من أهل مكة المكرمة وزوّارها، بدءًا من فعالية (صقور حراء) التي يستمتع فيها الزوار بمشاهدة عروض الصقّارة والتعرف على الصقور عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها، وفعالية (فارس حراء) والتي من خلالها يعيش فيها الأطفال والشباب تجربة ركوب الخيل ومشاهدة عروض الخيّالة، كما تُقام خلال الفعاليات (رسم الجبل) وذلك بهدف تحفيز المبدعين على رسم جبل حراء وإبراز مواهب الرسم لديهم.

وتشتمل الفعاليات على تجربة صعود جبل حراء من خلال فعالية (هايكنج جبل حراء) عبر الطريق الجديد الممهد لصعود الجبل، إضافة لتوفير الحيّ منطقة (ألعاب للأطفال) والتي يتوفر فيها مجموعة من الألعاب الهوائية المجانية للأطفال، إلى جانب معايشة الزوار تجربة تسوق فريدة من خلال سوق (الحرف والصناعات التراثية) ومجموعة كبيرة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وسط إطلالة رائعة على جبل حراء، التي تقدم عروضًا وخصومات خاصة بفعاليات ليالي حراء الشتوية، إلى جانب إمكانية اقتناء الهدايا المعبرة عن هوية المكان.

كما يعيش الزوار تجربة ثقافية فريدة بزيارة معرض الوحي الذي يحوي مجسمات نفذت بالأبعاد الطبيعية لغار حراء، وشاشة عملاقة تحكي قصة نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ويفتح الحي الواقع بجوار أشهر معالم مكة المكرمة (جبل النور) أبوابه يوميا للزوار من كافة أنحاء العالم، حيث بلغ زوار معرض الوحي فقط منذ افتتاحه أكثر من نصف مليون زائر من 110 جنسيات حول العالم، ليشهدوا على ما وصلت إليه المملكة في تطوير المواقع التاريخية وإثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية.

كما يُتيح الحي تجربة إثرائية فريدة، في رحلة ترفيهية وثقافية وتاريخية إلى عوالم الماضي، لتبقى حية في الذاكرة، وذلك على مساحة تُقدر بنحو 67 ألف م2، لكونه يحظى بتجربة سياحية من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، ويعمل بشكل مُطرد على إثراء جودة الحياة للزوار والساكنين، ليكون معلمًا في الرفاهية.