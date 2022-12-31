فعاليات متنوعة.. أكثر من 150 دار نشر تشارك بمعرض القصيم للكتاب

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ينطلق معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة، بمشاركة أكثر من 150 دار نشر اليوم السبت على مدى عشرة أيام، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

يأتي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، ودور نشر وشركات ومؤلفين.

النسخة الرابعة من معرض القصيم للكتاب

وسيشهد المعرض عددًا من الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي تسهم في تطوير صناعة النشر والتأليف في المملكة.

فضلًا عن إبراز جانب كبير من الحراك الثقافي في المملكة، وابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي، وتقديم الأفكار التي من شأنها تشجيع القراءة والاطلاع على كل محتوى.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، كان قد اطلع على جاهزية واستعدادات انطلاقة.