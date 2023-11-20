فعاليات متنوعة تربط الأطفال بالقراءة في سكاكا

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شهدت حديقة النخيل بمدينة سكاكا زيارة عدد كبير من الأسر برفقة أطفالهم؛ وذلك للاستمتاع بفعاليات “أطفالنا يقرؤون” التي انطلقت اليوم وتستمر خمسة أيام.

وتعد الفعالية التي أطلقتها هيئة المكتبات بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حدثاً يتوافق مع اليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام.

ويعيش الطفل تجربة استثنائية في زيارته للموقع تبدأ بمرحلة الاستقبال وتدوين البيانات، ثم زيارة المكتبة التفاعلية التي تضم ورش عمل تفاعلية وحكواتيًا، وسينما خارجية لعرض القصص المصورة للأطفال والتعبير بالرسم وجلسات القراءة والتصوير وممر الاقتباسات.

وتتيح الفعالية للطفل استثمار مهارات القراءة والتفكير والفنون المختلفة، منها الخط العربي والرسم لتدوين عبارات القصص المسموعة والمرئية والتعبير عنها بالرسم والقراءة بمشاركة أفراد الأسرة وتعزيز الممارسات الثقافية عبر التدوين والرسم والقراءة.