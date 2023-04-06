فعالية “الخط الديواني” تشهد تفاعل زوار موسم رمضان جدة التاريخية

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شاركت فعالية ورشة الخط الديواني المقامة ضمن موسم رمضان جدة التاريخية زوار الموسم من خلال تعلم الخط الديواني للتعرف على رحلة تطور الخط العربي عبر العصور، وتعلم مهارات ممارسة الخط الديواني؛ لينتج المشاركون في نهاية الورشة لوحة خطية مميزة من صنع الزوار.

واستمتع الزوار بشروحات وافية من معلمي الخط العربي وبمشاركتهم في رسم الحروف العربية بتعدد أشكالها من الثلث والنسخ والديواني وجلي الديواني الفارسي والرقعة والكوفي، حيث صاحب ذلك تنظيم ورشة عمل خصصت لتعليم الخط الديواني، لتثقيف الزوار بكيفية رسم الخط، وأنواع الأقلام التي تستعمل فيه.

كما يلتقط الزوار الصور الفوتوغرافية بجانب الخطاطين السعوديين وهم يمارسون فنون الخط والرسم بالفرشاة أو القلم الخشبي المتعدد الألوان، في حين يكتب الخطاط أسماء الزوار، مع إتاحة فرصة اختيار الألوان ونوع الخط، في أجواء رمضانية امتلأت بها أماكن الفعاليات المنوعة بين الإبداع والتراث الأصيل الذي يحكي أجواء جدة التاريخية .