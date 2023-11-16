فعالية “العدسة” بمنتدى مسك العالمي .. توثيق لحظات اليوم وطموحات المستقبل

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يعيش زوار النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي (فكّر وأثّر) الذي يحتضن مطلّ البجيري بالدرعية فعالياته، مزيجاً من لحظات ومشاعر يستشعرون فيها عبق الماضي ويعاصرون حداثة وجمال الحاضر ويتطلعون للوصول لأفضل سبل رسم وصناعة المستقبل، لاسيما مع ما تتضمنه نسخة 2023 من هذا المنتدى العالمي، على صعيد الجلسات الحوارية وورش العمل التي منحت الحضور فرصة ثمينة للوقوف على تجارب ملهمة وثرية لشخصيات عالمية فريدة ورائدة وبارعة في مجال عملها وناجحة في مختلف جوانب حياتها، ومشاركتهم خبراتهم والاستفادة من نصائحهم، بجانب جملة من الأنشطة والفعاليات المقدمة في قوالب إبداعية وجاذبة وذات تأثير كبير.

ومن بين تلك الفعاليات والتجارب الشيقة المقدمة في المنتدى، تبرز فعالية “العدسة”، التي تتيح لزوار مطلّ البجيري التقاط صورٍ تذكارية لهم ولمرافقيهم وسط أجواء المنتدى، ورفقة عبارات اختارتها “مسك” بعناية، بحيث تعكس هوية المنتدى وأهدافه وشعاره في هذه النسخة منه، الأمر الذي يوثق مشاركة الزائر في المنتدى، ويذكره دائماً بأهدافه وضرورة ملاحقة أحلامه حتى تتحقق، وأهمية المداومة والإصرار على البحث الحثيث عن آليات مثالية يمكنهم من خلالها بلورة أفكارهم لتتحول إلى ابتكارات وإبداعات، يمكن تطويعها لتكون واقعاً معاشاً، وتذكيرهم بأنهم يعيشون في وطنٍ يستثمر في طاقاتهم، وبدورهم في صناعة مستقبله المشرق.