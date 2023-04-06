فعالية ” فوانيس 6 ” بمكة المكرمة تشهد حضوراً لافتاً

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شهدت فعالية “فوانيس 6” التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بموسمها السادس، حضوراً لافتاً من أهالي العاصمة المقدسة، حيث تحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة المتميزة بالأجواء الرمضانية، التي يحتضنها مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وتشتمل الفعالية على مناطق ترفيهية ومعرض فوانيس ومناطق للفنون والأسر المنتجة، إضافة إلى منطقة ورش العمل؛ لتعكس الأجواء الرمضانية بتفاصيلها كافة، وتهدف إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة؛لتمكينهم وتعزيز أعمالهم والإسهام في تنميتها، من خلال تفاصيل تعريف زوار الفعالية بالتقاليد السعودية المتوارثة احتفاءً بالشهر الفضيل.