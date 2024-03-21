فعالية “فوانيس 7” بمكة تشهد حضوراً لافتاً في يومها الأول

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شهدت فعالية “فوانيس 7” التي تنظمها الغرفة التجارية بمكة المكرمة بموسمها السابع، حضوراً لافتاً من أهالي العاصمة المقدسة في يومها الأول في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وشملت الفعالية ألعاباً تفاعلية، ومنطقة ترفيهية للأطفال، ومنطقة “سوق رمضان” التي تضم أكثر من 130 عارضاً تم اختيارهم بناءً على التميز والجودة لعرض المنتجات والخدمات المتنوعة.

وفي رحلة ثقافية مشوقة عبر الزمن، ينقل “معرض مِصيحة” الزوار من خلال جولة على مقتنيات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ولتستكمل الجولة في منطقة الممشى التي تم استحداثها في هذا الموسم، التي تضم عدة فعاليات وعروض حية لتعكس الأجواء الرمضانية بتفاصيلها كافة.

وتهدف الفعاليات إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، لتمكينهم وتعزيز أعمالهم والإسهام في تنميتها، من خلال تفاصيل تعريف زوار الفعالية بالتقاليد السعودية المتوارثة احتفاءً بالشهر الفضيل.