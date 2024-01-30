فعالية “كشتة” في وادي الدواسر كرست البهجة وسط إقبال كبير من الزوار

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وثق أهالي وادي الدواسر من خلال كاميرات هواتفهم فعالية ” كشتة ” التي تنظمها بلدية وادي الدواسر بدعم من أمانة منطقة الرياض.

وأشادوا بالفعاليات المقامة بمختلف أنواعها، والتي تحكي الحياة بتفاصيلها الرائعة، من خلال الدمج بين الحاضر والماضي، والتنوع في الطرح، والأفكار الجديدة، والكثافة في الزوار.

وثمنوا الجهود التي يبذلها رئيس البلدية المهندس حمد بن سالم آل مخلّص على كل ما بذله من متابعة من تخطيط وتنظيم لإقامة هذا المهرجان، ومتوجهين بالشكر والعرفان لمحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة على ما يقدمه لخدمة المحافظة وأهاليها.

تجدر الإشارة إلى أن فعالية ” كشتة ” تقام في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ولمدة ستة أسابيع، في ساحة حديقة الملك فهد بالشرافاء.