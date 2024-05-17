فعالية مجتمعية وثقافية في “الطبخ والمسرح ” بتبوك

المناطق – واس

أقام نادي الطهاة لهواية الطهي بمنطقة تبوك، ونادي بلاي باك للفنون التابعيين لأندية البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” أمس، فعالية مجتمعية حملت عنوان ” طبخ ومسرح “، وذلك بالساحة الخارجية في بارك مول بمدينة تبوك، وتستمر لمدة يومين، بوُجود الأهالي من مختلف الأعمار.

وتأتي هذه الفعالية بهدف تعريف الحضور من الأهالي والمقيمين على أبرز الأطباق التي تتسيد المائدة السعودية، لاسيما أن المكان يشهد حراكاً ثقافياً واجتماعياً في نهاية الأسبوع، فقد قام أعضاء الناديين في عرض حي ومبتكر أمام الجميع؛ بإقامة مسابقة للأطفال، ومسرحية تحت مسمى “السوق” ودوبلاج غنائي، إلى جانب فعاليتيٌ مسرح الطفل وإعداد الطبخ في الهواء الطلق، يصاحبها عروض فنية.

شارك بالفعاليات جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.