فعالية Ignite | The Scene تعلنُ إطلاقَ برنامج تمويل الأفلام السعودية لتعزيز صناعة المحتوى السينمائي

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انطلقت اليوم في الرياض، فعالية Ignite | The Scene أحد أكبر الملتقيات السنيمائية الثقافية المحتضنة لصناع الأفلام ولكل المهتمين في صناعة المحتوى السينمائي في المملكة، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي نائب الوزير المهندس هيثم العوهلي.

وأُعلن – خلال حفل الافتتاح- إطلاقُ برنامج تمويل الأفلام السعودية الذي سيمكن من خلاله العديد من الطاقات الوطنية في إشعال جذوة الإلهام واستحضار المواهب السعودية المميزة، بالإضافة إلى وجود العديد من الجهات الحكومية والشركات.

وفي كلمة افتتاحيه، أبرز معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، أهمية السوق الرقمي للأفلام والفيديو في المملكة، وما يحمله من فرص للمبدعين والمبدعات من أبناء الوطن؛ لتعزيز مكانة المملكة ودورها الإستراتيجي في تطوير صناعة المحتوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال معاليه: “اليوم كلنا فخر بأن الفيلم السعودي أصبح يتصدر شباك السينما المحلي منافسًا للأفلام العالمية، ويتصدر أيضًا منصات الأفلام العالمية محققًا أرقامًا قياسية وإيرادات عالية،وهذا يدل على أن المملكة ولاَّدة للموهوبين والمبدعين، وبخطوات واثقة سنواصل تحقيق المنجزات في قطاع الأفلام”.

وتتميز الفعالية التي تأتي بتنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة الأفلام، بوجود عدد من الممثلين والمنتجين والمخرجين والمؤلفين والمهتمين في صناعة الأفلام وكتابة المحتوى العالميين والمحليين .

وستقدم الفعالية خلال المدة من 16 – 18 مارس 2023م المنعقدة في مركز الملك عبدالله المالي – مركز المؤتمرات ، تجارب ملهمة وثرية للزوار من تجارب الأداء والواقع الافتراضي VR، وتجربة الواقع الممتد XR، ومعروضة تجسيد، كما تنقسم الفعالية إلى أربعة مشاهد: المشهد الرئيسي، مشهد الإلهام، مشهد الإبداع، مشهد المعرفة.

وتستهدف الفعالية المهتمين بصناعة الأفلام، وتهدف الى تحفيز المبتكرين في قطاع محتوى الأفلام؛ وذلك لرفع الوعي لإبراز الفرص الواعدة والمستقبلية لقطاع الأفلام في المملكة.

ويأتي برنامج Ignite – المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة المحتوى الرقمي السعودي- بهدف السعي لابتكار عصر جديد للمحتوى الرقمي عن طريق تدريب وتأهيل الكفاءات المحلية عبر مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات الموهوبين من صناع المحتوى.