فقدان 5 عناصر في سلاح بحرية السنغال في عملية لمكافحة تهريب المخدرات

المناطق-متابعات

أعلن الجيش السنغالي السبت ان خمسة عناصر من وحدة كوماندوس تابعة للبحرية الوطنية السنغالية فقدوا منذ تدخلهم مساء الجمعة على متن سفينة، في عملية لمكافحة تهريب المخدرات.

وجاء في بيان صادر عن مديرية الاعلام والعلاقات العامة في الجيوش السنغالية “يأتي هذا الحدث في اعقاب اعتراض سفينة الدورية والو في أعالي البحار لسفينة يشتبه في تهريبها للمخدرات قبالة سواحل دكار”.

وقال الجيش إنه “خلال عملية التفتيش لاحظ فريق التدخل التابع للوحدة البحرية التي صعدت على متن السفينة فتح صماماتها” وهو “عمل تخريبي لإغراق السفينة لمحو اي دليل على حمولتها غير الشرعية”.

وفي ختام العملية تم نقل سبعة عناصر من فريق التدخل وافراد السفينة العشرة الى السفينة والو. وفقد خمسة من عناصر الوحدة والبحث جار للعثور عليهم بحسب البيان.

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و16 كانون الاول/ديسمبر اعلن الجيش السنغالي ضبط نحو ثلاثة اطنان من الكوكايين في البحر في كل مرة. واعلن في 24 كانون الاول/ديسمبر اعتقال خمسة إسبان كانوا ينقلون 690 كيلوغراما من الكوكايين خلال عملية على السفينة والو.

بعد أن كانت تعتبر لفترة طويلة مجرد منطقة عبور للمخدرات المنتجة في اميركا اللاتينية الى اوروبا، صارت منطقة غرب ووسط افريقيا منطقة ذات استهلاك مرتفع وفقا لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.