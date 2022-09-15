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فقد ثقته بنفسه.. تصريح غريب من مدرب بايرن ميونيخ حول ماني

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 4:38 مساءً

المناطق_رويترز

 

أكد يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ أن الوافد الجديد ساديو ماني ما زال يتأقلم مع أسلوب لعب فريقه لكن يجب أن يكون أكثر ثقة، بعدما فشل المهاجم السنغالي في تسديد أي كرة على المرمى في الفوز 2-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

 

وسجل لوكاس هرنانديز وليروي ساني هدفي بايرن، بينما خرج ماني في الدقيقة 70، إذ أحرز خمسة أهداف مع بايرن منذ انتقاله قادما من ليفربول، لكنه صام عن التسجيل في آخر أربع مباريات.

 

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وأبلغ ناغلسمان الصحفيين: الأمر طبيعي للاعب جديد يجب عليه التأقلم مع أسلوب اللعب المختلف قليلا عما كان في ليفربول.

 

وواصل: قلت خلال الأسبوع الحالي أنني أود أن يقدم بعض الأمور المعينة، ربما الاستحواذ بشكل أقل على الكرة أو التمرير إلى الزملاء، وأن يكون أكثر ثقة في نفسه، لكننا سعداء للغاية بوجوده، وسيترك بصمته على أسلوبنا.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 4:38 مساءً
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Waleed

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